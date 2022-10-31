АСТАНА, 31 окт — ПРАЙМ. Казахстан предлагает немецким инвесторам благоприятные условия для ведения бизнеса, сообщил заместитель премьера, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. Казахстан рассчитывает увеличить товарооборот с Россией

Тлеуберди в понедельник в Астане провел переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, пока не входит в топ-десять стран-инвесторов в нашу экономику. Поэтому хотел бы обратить внимание, что Казахстан предлагает немецким инвесторам и предпринимателям максимально благоприятные условия для работы", — сказал Тлеуберди журналистам по итогам встречи.

Он пояснил, что в этих целях создана не имеющая аналогов правительственная рабочая группа по взаимодействию с немецкими инвесторами и предпринимателями. "Благодаря работе данной группы проекты немецких инвесторов сопровождаются от начала переговоров до полного создания производства", — подчеркнул министр.

Глава МИД напомнил, что в республике проходит процесс приватизации 700 крупных, средних и малых активов экономики, что открывает дополнительные перспективы для немецких предпринимателей. "Немецкие инвестиции, новейшие технологии и ноу-хау, и казахстанское сырье, квалифицированные рабочие и благоприятные условия ведения бизнеса создают прочную основу для расширения сотрудничества по принципу win-win", — подчеркнул Тлеуберди.

В этой связи, по его словам, весьма актуальным и перспективным видится взаимодействие в сфере первичной обработки в Казахстане сырья, редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, а также создания производства экологически безопасных источников энергии.