МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров Москвы за девять месяцев 2022 года сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7%, подсчитали аналитики консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). Катастрофические прогнозы. Произойдет ли обрушение рынков недвижимости?

"Несмотря на то, что разрыв между показателями посещаемости ТЦ Москвы текущего и прошлого года начал увеличиваться уже в августе, две недели после объявления частичной мобилизации добавили к отставанию еще 3 процентных пункта по сравнению с двумя первыми неделями сентября", — указывается в сообщении компании.

По ее данным, доля свободных площадей в форматных торговых объектах по итогам третьего квартала составляет 11,5% и к концу года может достичь 20%.

"Локальные российские и ряд турецких брендов рассматривают возможности заполнения ниш, освобождающихся после ухода международных брендов из России. Однако снижение потребительской активности в среднесрочной перспективе будет сдерживать развитие ритейлеров, что в свою очередь драматично скажется на состоянии объектов недвижимости", — указывается в сообщении.

Как отмечается в нем, темп ввода новых торговых объектов в эксплуатацию ожидаемо замедлился как в столице, так и в регионах. В третьем квартале в Москве было введено почти 40 тысяч квадратных метров. По итогам трех кварталов года новое строительство (форматные торговые объекты от 15 тысяч "квадратов" торговой площади) составило около 77 тысяч квадратных метров. Эксперты отметили падение объема сделок с офисной недвижимостью в Москве

До конца года анонсировано открытие нескольких районных торговых центров, поэтому общее количество новых торговых площадей в столице по итогам года, по оценке CMWP, может достигнуть примерно 100 тысяч квадратных метров. Предварительный прогноз компании на следующий год — 50 тысяч квадратных метров.

"Прогноз исходит из предполагаемой заморозки долгосрочного строительства крупных торговых объектов и концентрации усилий девелоперов на реализации проектов, находящихся в завершающей стадии строительства. Тем не менее есть вероятность увеличения объема площадей за счет критически важных инфраструктурных проектов. Один крупный торговый объект — ТПУ "Селигерская", 145 тысяч квадратных метров — может значительно изменить предварительный прогноз на следующий год и дать увеличение площадей в четыре раза", — цитирует пресс-служба главу департамента исследований и аналитики CMWP Татьяну Дивину.