МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров Москвы за девять месяцев 2022 года сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7%, подсчитали аналитики консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP).

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"Несмотря на то, что разрыв между показателями посещаемости ТЦ Москвы текущего и прошлого года начал увеличиваться уже в августе, две недели после объявления частичной мобилизации добавили к отставанию еще 3 процентных пункта по сравнению с двумя первыми неделями сентября", — указывается в сообщении компании.

По ее данным, доля свободных площадей в форматных торговых объектах по итогам третьего квартала составляет 11,5% и к концу года может достичь 20%.

"Локальные российские и ряд турецких брендов рассматривают возможности заполнения ниш, освобождающихся после ухода международных брендов из России. Однако снижение потребительской активности в среднесрочной перспективе будет сдерживать развитие ритейлеров, что в свою очередь драматично скажется на состоянии объектов недвижимости", — указывается в сообщении.

Как отмечается в нем, темп ввода новых торговых объектов в эксплуатацию ожидаемо замедлился как в столице, так и в регионах. В третьем квартале в Москве было введено почти 40 тысяч квадратных метров. По итогам трех кварталов года новое строительство (форматные торговые объекты от 15 тысяч "квадратов" торговой площади) составило около 77 тысяч квадратных метров.

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До конца года анонсировано открытие нескольких районных торговых центров, поэтому общее количество новых торговых площадей в столице по итогам года, по оценке CMWP, может достигнуть примерно 100 тысяч квадратных метров. Предварительный прогноз компании на следующий год — 50 тысяч квадратных метров.

"Прогноз исходит из предполагаемой заморозки долгосрочного строительства крупных торговых объектов и концентрации усилий девелоперов на реализации проектов, находящихся в завершающей стадии строительства. Тем не менее есть вероятность увеличения объема площадей за счет критически важных инфраструктурных проектов. Один крупный торговый объект — ТПУ "Селигерская", 145 тысяч квадратных метров — может значительно изменить предварительный прогноз на следующий год и дать увеличение площадей в четыре раза", — цитирует пресс-служба главу департамента исследований и аналитики CMWP Татьяну Дивину.