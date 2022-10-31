МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев. "Аэрофлот" перешел на российскую систему бронирования

"Победа" даже в условиях Covid-19, ограничений, сегодня — она прибыльная, она в этом году закончит год с прибылью", — сказал Савельев в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.