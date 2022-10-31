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Лоукостер "Победа" закончит 2022 год с прибылью, заявил Савельев
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев. "Победа" даже в условиях Covid-19, ограничений,... ПРАЙМ, 31.10.2022
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.
"Победа" даже в условиях Covid-19, ограничений, сегодня — она прибыльная, она в этом году закончит год с прибылью", — сказал Савельев в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.