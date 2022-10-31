КАЛИНИНГРАД, 31 окт — ПРАЙМ. Калининградских дальнобойщиков, застрявших в Белоруссии на несколько дней, начали выпускать из страны, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Три грузовых судна пополнят морской мост между Калининградом и Россией

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на белорусско-литовской границе застряли не менее 20 фур калининградских дальнобойщиков, которых не выпускали из Белоруссии по неизвестным причинам. Дальнобойщики сообщали, что пограничники объясняли свои действия тем, что по базам данных мужчины проходят как "невыездные". Водители фур были вынуждены оставлять автомобили на терминале, а сами — добираться до Москвы и лететь в Калининград на самолёте.

"По ситуации с проездом дальнобойщиков через Белоруссию. На текущий момент проблема решена — водители проезжают. Наши коллеги из транспортных компаний также данную информацию подтвердили", — сообщил Лысков.

Он уточнил, что причиной стало "недопонимание с белорусской стороны", которое сейчас устранено.