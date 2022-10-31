БЕРЛИН, 31 окт — ПРАЙМ. Падение выручки в сочетании с резким ростом затрат заставляют рестораторов в Германии опасаться за существование своего бизнеса, пишет издание Welt, в чьем распоряжении оказалось исследование компании по бронированию Resmio. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента

По ее данным, больше всего пострадала сельская гастрономия, где два заведения из трех не видят возможности покрыть растущие затраты на электроэнергию. В городе около трети ресторанов и кафе опасаются грядущего закрытия. В августе эти показатели были вдвое меньше, как сообщает компания.

В первую очередь это связано с падающим спросом клиентов, которые ввиду энергокризиса тоже стараются на всем сэкономить, к тому же у некоторых гастрономических предприятий счет за электроэнергию с мая вырос вдвое, а то и больше, отмечают в компании. Сыграло свою роль и то, что с начала октября работодатели в Германии должны платить минимальную заработную плату в размере двенадцати евро, что соответствует премии в размере 15%. Переложить дополнительные расходы на гостей большинство заведений не могут, так как за последние недели и месяцы уже повышали стоимость продукции.

"Возможность для предприятий общепита перекладывать растущие цены за энергоносители и продукты питания на гостей снижается. Таким образом, гастрономия находится в затруднительном положении", — подчеркивает представитель компании Кристиан Бауэр.

Если ситуация не изменится и не поступит качественная помощь со стороны государства, 40% представителей общепита вынуждены будут временно закрыть свои заведения.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.