Исследование Resmio показало, что треть предприятий общепита Германии опасаются закрытия
БЕРЛИН, 31 окт — ПРАЙМ. Падение выручки в сочетании с резким ростом затрат заставляют рестораторов в Германии опасаться за существование своего бизнеса, пишет издание Welt, в чьем распоряжении оказалось исследование компании по бронированию Resmio.
По ее данным, больше всего пострадала сельская гастрономия, где два заведения из трех не видят возможности покрыть растущие затраты на электроэнергию. В городе около трети ресторанов и кафе опасаются грядущего закрытия. В августе эти показатели были вдвое меньше, как сообщает компания.
В первую очередь это связано с падающим спросом клиентов, которые ввиду энергокризиса тоже стараются на всем сэкономить, к тому же у некоторых гастрономических предприятий счет за электроэнергию с мая вырос вдвое, а то и больше, отмечают в компании. Сыграло свою роль и то, что с начала октября работодатели в Германии должны платить минимальную заработную плату в размере двенадцати евро, что соответствует премии в размере 15%. Переложить дополнительные расходы на гостей большинство заведений не могут, так как за последние недели и месяцы уже повышали стоимость продукции.
"Возможность для предприятий общепита перекладывать растущие цены за энергоносители и продукты питания на гостей снижается. Таким образом, гастрономия находится в затруднительном положении", — подчеркивает представитель компании Кристиан Бауэр.
Если ситуация не изменится и не поступит качественная помощь со стороны государства, 40% представителей общепита вынуждены будут временно закрыть свои заведения.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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