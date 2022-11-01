МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Новый этап цифровой маркировки упакованной воды начался в России, в частности стало обязательным подключение к электронному документообороту, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Пенсии, счетчики и акции. Что изменится в жизни россиян в ноябре

"Новый этап цифровой маркировки упакованной воды начался в России с 1 ноября 2022 года, в частности стало обязательным подключение к электронному документообороту… С сегодняшнего дня все участники оборота упакованной воды должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции и передавать сведения в систему маркировки", — говорится в сообщении.

По словам руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, благодаря старту нового этапа маркировки будет реализована прослеживаемость движения товаров от производителя до продавца.

При этом отмечается, что производители, как и их контрагенты, готовы к новому этапу маркировки упакованной воды. "Наша компания и контрагенты готовы к новому этапу маркировки, который стартовал 1 ноября. Протестировали с компаниями обмен документами и уже работаем в штатном режиме… Наша продукция продолжает поступать во все магазины", — приводятся в релизе слова IT-руководителя компании "Шишкин лес" Арама Айвазяна.

"Участие в создании системы сквозной прослеживаемости дает свои преимущества всем участникам оборота: в интересах добросовестных производителей не только снижение объема контрафакта на рынке, но и использование маркировки как инструмента маркетинговой аналитики. Каждый производитель питьевой воды будет точно знать, где и сколько бутылок куплено, в каком объеме в магазинах и на складах есть остатки, или где образовался дефицит", — прокомментировал РИА Новости гендиректор российского представительства международного производителя оборудования для маркировки Antares Vision Group Павел Булгаков.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, а также табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехнику. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.