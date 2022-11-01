МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Вступил в действие закон, который запрещает с 1 ноября физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс. Пенсии, счетчики и акции. Что изменится в жизни россиян в ноябре

Закон предусматривает проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.

Правительство Камчатки ежегодно до 20 апреля должно представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.

Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах.

По информации Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиры провозят более 500 тонн икры, для производства такого объема браконьерами уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей, а ущерб РФ оценивается минимум в 15 миллиардов рублей в год, указывалось пояснительной записке к закону. Эксперимент призван снизить объемы незаконной добычи, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и обеспечить снижение рисков потребления населением рыбной продукции, не безопасной для жизни и здоровья.