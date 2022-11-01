МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. При оплате товаров покупатели могут тратить лишние деньги из-за уловок или оплошностей некоторых сотрудников магазинов, предупредил в эфире радио Sputnik юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий. Юрист рассказал, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

По его словам, продаже товаров могут совершаться ошибки или намеренные махинации, поскольку не во всех продовольственных магазинах контроль за работой сотрудников налажен идеально. Юрист уточнил, что наиболее распространенный вариант – это несоответствие между итоговой стоимостью продукта и ценником.

"Самый распространенный способ обмана покупателей – это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом. Есть и такой вариант, как пробитие товара дважды. Может добавляться какой-то лишний товар, который человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрих-код", – рассказал Недзвецкий.

Также кассиры часто не учитывают скидку на тот или иной товар, отметил юрист.

"Также есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. Мы с этим постоянно сталкиваемся. На полке магазина написано, что есть скидка, акция, стоимость товара снижена и так далее, но по факту на кассе пробивается та цена, которая была без скидки", – объяснил Недзвецкий.

Он призвал покупателей внимательно проверять все товарные позиции в чеке сразу же после оплаты товаров, чтобы не переплачивать.

"Желательно запомнить цену, указанную на ценнике, и сравнить с той, которая в итоге отпечаталась на чеке. Если есть расхождения, то обратитесь в администрацию магазина, обычно там идут навстречу. Если конфликт более глубокий, то лучше написать письменную претензию, зафиксировать на фото ценник, чек, снять на видео общение с администратором, а затем вручить претензию под отметку о получении, сделанную на втором экземпляре. Если претензия не удовлетворена, можно обращаться в Роспотребнадзор", – посоветовал Недзвецкий.