МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россияне в сентябре быстрее всего раскупили на маркетплейсах кофе, продавцы не успевали подвозить товар, в связи с чем сформировалась упущенная выручка, следует из данных аналитики платформы для ведения бизнеса на маркетплейсах MarketGuru. Эксперты назвали продукты, подешевевшие в России больше всего

Упущенная выручка возникает при резком повышении спроса — товар раскупают, а привезти новую партию продавец не успевает. "Спрос на некоторые группы товаров лавиной обрушился на торговые площадки. Продавцы не справлялись и вынужденно корректировали предложение… Топ-10 товаров с упущенной выручкой выглядит так — кофе: —388611 рублей упущенной выручки; плащ-палатка: —331250 рублей; спальный мешок зимний: —292112 рублей", — говорится в исследовании.

Кроме того, в топ вошли теплоиды (химические грелки), кнопочные телефоны, термоодеяла, большие рюкзаки, теплые шапки, зимние носки и тактические носки. "Спрос на товары для мужчин армейского и спортивного предназначения превысил обычный сезонный. Теплая мужская одежда, товары для спорта, активного отдыха и туризма стали сопутствующими", — добавили в компании.

При этом россияне потратили в сентябре более 400 тысяч рублей на шерстяные носки, рост продаж составил 25339%. В топ-10 товаров, выручка по которым выросла в несколько раз, также тактические ботинки (8250%), зимние перчатки (7674%), теплые тельняшки (7040%), большие ножницы (4235%), зимнее термобелье (3216%) и фляжки (2332%).