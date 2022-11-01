МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Компания-лизингодатель Carlyle Aviation Partners подала в суд на группу страховых компаний и перестраховщиков, обвинив их в том, что они не смогли покрыть потери, возникшие из-за невозможности вывезти самолеты, переданные в лизинг российским авиакомпаниям, сообщает газета Financial Times. Власти предложили авиакомпаниям выкупить самолеты за счет средств ФНБ

Сообщается, что Carlyle Aviation Partners требует 700 миллионов долларов от более чем 30 страховых компаний, в том числе AIG, Axis и Chubb. Однако, как отметил источник издания, присяжные могут постановить выплатить компании даже больше запрашиваемой суммы. Иск был подан американским и британским подразделениями компании в американском штате Флорида в понедельник.

"При вопиющем нарушении своих договорных обязательств и спустя месяцы после истцы Carlyle первый раз проинформировали ответчиков о страховых случаях, ответчики не предоставили компенсации по этим потерям", — говорится в судебном документе.

Компания также обвиняет страховые организации в том, что они вовремя не провели оценку жалоб в отсутствии выплат, даже несмотря на то, что существует возможность, что на подобные случаи могут распространяться некоторые исключения.

Как утверждает организация в судебном документе, Carlyle Aviation Partners, являющаяся часть инвесткомпании Carlyle, передала 12 авиакомпаниям, в том числе Utair, 16 самолетов Boeing и семь Airbus. Большинство воздушных судов, по утверждению организации, находятся в России, однако один самолет, который использует Azur Air, сейчас в Египте.

Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.