FT: Carlyle требует от страховщиков 700 миллионов долларов из-за застрявших в России самолетов
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Компания-лизингодатель Carlyle Aviation Partners подала в суд на группу страховых компаний и перестраховщиков, обвинив их в том, что они не смогли покрыть потери, возникшие из-за невозможности вывезти самолеты, переданные в лизинг российским авиакомпаниям, сообщает газета Financial Times.
Сообщается, что Carlyle Aviation Partners требует 700 миллионов долларов от более чем 30 страховых компаний, в том числе AIG, Axis и Chubb. Однако, как отметил источник издания, присяжные могут постановить выплатить компании даже больше запрашиваемой суммы. Иск был подан американским и британским подразделениями компании в американском штате Флорида в понедельник.
"При вопиющем нарушении своих договорных обязательств и спустя месяцы после истцы Carlyle первый раз проинформировали ответчиков о страховых случаях, ответчики не предоставили компенсации по этим потерям", — говорится в судебном документе.
Компания также обвиняет страховые организации в том, что они вовремя не провели оценку жалоб в отсутствии выплат, даже несмотря на то, что существует возможность, что на подобные случаи могут распространяться некоторые исключения.
Как утверждает организация в судебном документе, Carlyle Aviation Partners, являющаяся часть инвесткомпании Carlyle, передала 12 авиакомпаниям, в том числе Utair, 16 самолетов Boeing и семь Airbus. Большинство воздушных судов, по утверждению организации, находятся в России, однако один самолет, который использует Azur Air, сейчас в Египте.
Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://1prime.ru/business/20221101/838664736.html