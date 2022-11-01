МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp сегодня отчиталась о более значительном, чем ожидалось, 25%-ном падении квартальной прибыли. Резкий рост расходов на компоненты и материалы перевесил позитивное влияние снизившегося курса иены. Компания также снизила годовую цель по выпуску автомобилей из-за сохраняющихся рисков для поставок чипов. В Казахстане рассказали о переговорах с Toyota по переносу производства

Toyota теперь ожидает выпустить в этом финансовом году 9,2 млн автомобилей, тогда как ранее прогнозировала 9,7 млн единиц. По словам компании, ей по-прежнему "сложно строить прогнозы из-за рисков, связанных в том числе с закупкой полупроводников".

Операционная прибыль Toyota за три месяца по 30 сентября упала до 562,7 млрд иен (3,79 млрд долларов), не дотянув до консенсус-прогноза 12 аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне 772,2 млрд иен. Годом ранее операционная прибыль крупнейшего в мире автопроизводителя по продажам достигла 749,9 млрд иен.

"Деловые условия меняются очень существенно, включая быстрое изменение валютных курсов, повышение процентных ставок, скачок цен на материалы и т. д.", — сказал аналитикам главный бухгалтер Toyota Масахиро Ямамото.

При этом компания сохранила в силе свой прогноз операционной прибыли на финансовый год по 31 марта в размере 2,4 трлн иен.

Акции Toyota упали на 1,9%, тогда как индекс Nikkei на момент написания статьи вырос на 0,1%.

С начала года иена упала к доллару приблизительно на 30%, способствуя увеличению зарубежных продаж Toyota. Однако преимущества, связанные с дешевой иеной, были нейтрализованы резко растущими производственными затратами. В августе Toyota прогнозировала, что материальные расходы за год возрастут на 17% до 1,7 трлн иен.