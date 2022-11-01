МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Прием заявок предпринимателей на возмещение затрат на внешнеэкономическую деятельность в дружественных странах стартовал в Москве, сообщила во вторник заммэра столицы Наталья Сергунина. Москвичи стали меньше посещать торговые центры

"Город продолжит помогать московским предпринимателям в укреплении позиций на внешних рынках. Новые меры поддержки ориентированы на компании, работающие с дружественными России странами. Кроме того, в столице есть экспортеры, чей бизнес пострадал от зарубежных ограничений. Они смогут использовать субсидии, чтобы переориентироваться на другие направления", — отметила Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В ведомстве уточнили, что правительство Москвы предусмотрело для несырьевого бизнеса субсидии на логистику, получение патентов и других документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента, а также грант, который по сути является экспортным кешбэком. Эти меры поддержки утверждены по просьбе самих экспортеров — с такой инициативой профсообщество выступило на форуме "Сделано в России". Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра до 24 ноября включительно.

"Максимальный размер субсидий по пяти направлениям составляет 6,5 миллиона рублей. Возместить затраты на внешнеэкономическую деятельность могут московские компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее полугода назад, без налоговых задолженностей на сумму более 100 тысяч рублей на первое число месяца подачи заявки. При этом важно наличие производства на территории России", — рассказали в пресс-службе. Российские экспортеры готовы к поставкам зерна вне рамок "зерновой сделки"

В департаменте пояснили, что грант представляет собой кешбэк в размере 10% от суммы экспортного контракта. Максимальная выплата может составить 10 миллионов рублей, при этом одобренные средства не могут превышать 50% от налогов, уплаченных в бюджет Москвы. Экспортные контракты, по которым можно подать заявку на получение гранта, должны начинаться от 6 миллионов рублей. Компании могут получить либо несколько субсидий по разным направлениям, либо грант.

"Ранее субсидии уже получали московские производители пластиковых окон, пиломатериалов, мороженого, а также киностудия, детское издательство и другие. В прошлом году общий объем такой поддержки составил 634 миллиона рублей", — процитировали в пресс-службе руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.