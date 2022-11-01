МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Приходящаяся на группу чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. в первом полугодии 2022-2023 финансового года (завершилось 30 сентября) уменьшилась на 23,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого фингода и составила 1,171 триллиона иен (около 7,9 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. Toyota нарастила объем производства машин в мире на 44,3% в августе

Разводненная прибыль на акцию составила 85,42 иены (0,6 доллара) против 109,28 иены (0,7 доллара) в первом полугодии прошлого фингода. Выручка компании в годовом выражении выросла на 14,4%, до 17,709 триллиона иен (119 миллиардов долларов), а операционная прибыль снизилась на 34,7% — до 1,14 триллиона иен (7,7 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota снизилась на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 434,2 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов). Квартальная выручка увеличилась на 22,2% — до 9,218 триллиона иен (62,2 миллиарда долларов), а операционная прибыль сократилась в 1,3 раза — до 562,789 миллиарда иен (3,8 миллиарда долларов).

По итогам текущего финансового года Toyota прогнозирует выручку на уровне 36 триллионов иен (242,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль, согласно прогнозу, составит 2,4 триллиона иен (16,2 миллиарда долларов). Чистая прибыль составит 2,36 триллиона иен (16 миллиардов долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.