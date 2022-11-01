МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Магнит" запустил тестирование логистики через Северный морской путь, что позволит сократить сроки доставки и уменьшить расходы, сообщил ритейлер. "Магнит" передал москвичам 6 тонн продуктов в рамках проекта фудшеринга

"Розничная сеть "Магнит" первой из российских продуктовых ритейлеров запустила тестирование логистики через Северный морской путь (СМП). Шесть сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления были отправлены из Китая на российском арктическом контейнеровозе "Мончегорск" напрямую в порт Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Ритейлер уточняет, что планируемое время в пути составит около 30 дней, а партия поступит в Россию в конце ноября.

"Ожидается, что с учетом высокой загруженности порта Владивосток, время доставки товаров из Китая через СМП будет на 10 дней меньше, а снижение затрат для ритейлера за счет запуска нового направления при текущих транспортных тарифах может составить до 15%", — добавляется в сообщении.

В случае признания эффективности пилотного проекта, компания начнет регулярные поставки через СМП с весны 2023 года.

"Поставки "Магнита" через СМП позволят увеличить загрузку порта Санкт-Петербурга, операции которого сократились на фоне отказа крупных морских перевозчиков осуществлять доставку в Россию", — заключил ритейлер.