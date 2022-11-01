МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года (завершилось 30 сентября) снизилась на 13,5% в годовом выражении – до 482,159 миллиарда иен (3,2 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Чистая прибыль Apple в четвертом квартале превзошла оценки

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 387,46 иены (2,6 доллара) против 339,45 иены (2,3 доллара) в аналогичном периоде прошлого фингода. Выручка Sony выросла на 9,5% — до 5,06 триллиона иен (34,1 миллиарда долларов).

При этом по итогам второго квартала финансового года (или третьего календарного квартала) Sony увеличила чистую прибыль на 23,9% в годовом выражении — до 264 миллиардов иен (1,8 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 212,29 иены (1,4 доллара) против 170,26 иены (1,1 доллара) во втором квартале 2022-2023 финансового года. Квартальная выручка Sony выросла на 16,1% — до 2,751 триллиона иен (18,5 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.