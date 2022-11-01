МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Журнал Forbes включил шесть нефтегазовых компаний в десятку крупнейших российских организаций по размеру чистой прибыли по итогам 2021 года, верхнюю строчку рейтинга занял "Газпром", сообщает издание. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за девять месяцев увеличилась в 2,3 раза

"Первое место в новом рейтинге занял "Газпром", который заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года… "Газпром" заработал рекордную прибыль благодаря росту средних цен, прежде всего поставок газа в дальнее зарубежье — стоимость 1000 куб. м в 2021 году составила 23 200 рублей (включая акциз и таможенные пошлины). За первое полугодие 2022 года прибыль "Газпрома" уже превысила результат за полный 2021 год. Компания заработала 2,5 трлн рублей благодаря продолжающемуся росту цен на газ", — говорится в сообщении.

Помимо "Газпрома", в первую десятку вошли "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и "Ямал СПГ". Кроме того, в первой десятке самых прибыльных компаний оказались Сбербанк и ВТБ, а также металлургические компании НЛМК и "Норникель".

Отмечается, что суммарная прибыль 50 вошедших в рейтинг компаний, благодаря очень выгодной конъюнктуре на сырьевых рынках в прошлом году, выросла за год в три раза, до 12,56 триллиона рублей.

Издание поясняет, что в список включены зарегистрированные в России операционные компании и юрлица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежит 50% и более акций, а бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Участниками рейтинга также являются ассоциированные компании и совместные компании, в которых головные компании операционных холдингов имеют значительное влияние, но не контролируют их. Рейтинг составлен на основе опубликованной организациями финансовой или бухгалтерской отчетности, данных ФНС и Росстата.