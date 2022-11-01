МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ.  Журнал Forbes включил шесть нефтегазовых компаний в десятку крупнейших российских организаций по размеру чистой прибыли по итогам 2021 года, верхнюю строчку рейтинга занял "Газпром", сообщает издание.

Стенд компании "Лукойл"

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за девять месяцев увеличилась в 2,3 раза

"Первое место в новом рейтинге занял "Газпром", который заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года… "Газпром" заработал рекордную прибыль благодаря росту средних цен, прежде всего поставок газа в дальнее зарубежье — стоимость 1000 куб. м в 2021 году составила 23 200 рублей (включая акциз и таможенные пошлины). За первое полугодие 2022 года прибыль "Газпрома" уже превысила результат за полный 2021 год. Компания заработала 2,5 трлн рублей благодаря продолжающемуся росту цен на газ", — говорится в сообщении.

Помимо "Газпрома", в первую десятку вошли "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и "Ямал СПГ". Кроме того, в первой десятке самых прибыльных компаний оказались Сбербанк и ВТБ, а также металлургические компании НЛМК и "Норникель".

Отмечается, что суммарная прибыль 50 вошедших в рейтинг компаний, благодаря очень выгодной конъюнктуре на сырьевых рынках в прошлом году, выросла за год в три раза, до 12,56 триллиона рублей.

Издание поясняет, что в список включены зарегистрированные в России операционные компании и юрлица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежит 50% и более акций, а бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Участниками рейтинга также являются ассоциированные компании и совместные компании, в которых головные компании операционных холдингов имеют значительное влияние, но не контролируют их. Рейтинг составлен на основе опубликованной организациями финансовой или бухгалтерской отчетности, данных ФНС и Росстата.