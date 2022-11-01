МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящийся на акционеров, за девять месяцев 2022 года составил 13,29 миллиарда долларов против прибыли в 5,239 миллиарда долларов год назад, следует из отчетности компании. В "Энел Россия" назвали чистый убыток компании за девять месяцев

В пересчете на акцию разводненный убыток ВР составил 4,14 доллара против прибыли в 1,55 доллара за аналогичный период 2021 года. Выручка выросла в 1,6 раза, до 178,535 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов BP за минувшие девять месяцев составил 1,292 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что незначительно выше год к году.

По итогам третьего квартала чистый убыток BP, приходящийся на акционеров, снизился на 15% в годовом выражении и составил 2,163 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненный убыток компании составил 0,69 доллара против убытка в 0,76 доллара в третьем квартале 2021 года. Выручка ВР увеличилась в 1,5 раза — до 57,809 миллиарда долларов.

ВР прогнозирует незначительный рост базовой добычи в текущем финансовом году по сравнению с 2021 годом. Кроме того, компания планирует провести дополнительный обратный выкуп акций на сумму 2,5 миллиарда долларов до объявления результатов за четвертый квартал.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.