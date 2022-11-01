МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко написал заявление об отставке, его место займет министр развития общин Алексей Чернышов, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники. На Украине одобрили проект бюджета с дефицитом более 20 процентов ВВП

"Витренко написал заявление об отставке. Его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров", — пишет "Экономическая правда".

По информации издания, Чернышова перед назначением на должность главы "Нафтогаза" Верховная рада должна снять с должности министра. Его предстоящее возможное увольнение подтвердил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"По моей информации, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос. Увольнение с должности министра. Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышова. Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с мининфраструктуры и передать полностью Кубракову (министру инфраструктуры — ред.)", — написал Железняк в своем Telegram-канале.