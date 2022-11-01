МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко написал заявление об отставке, его место займет министр развития общин Алексей Чернышов, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

Флаг у здания посольства Украины в Москве.

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"Витренко написал заявление об отставке. Его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров", — пишет "Экономическая правда".

По информации издания, Чернышова перед назначением на должность главы "Нафтогаза" Верховная рада должна снять с должности министра. Его предстоящее возможное увольнение подтвердил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"По моей информации, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос. Увольнение с должности министра. Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышова. Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с мининфраструктуры и передать полностью Кубракову (министру инфраструктуры — ред.)", — написал Железняк в своем Telegram-канале.