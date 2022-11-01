МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд РФ не будет пересматривать судебные акты нижестоящих судов, подтвердивших законность наложения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен. Суд поддержал приостановление банкротства российской "дочки" Google

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Анатолий Першутов отклонил кассационную жалобу нидерландской компании, просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. ФАС ранее объясняла, что для гостиниц условие в договорах о паритете цен означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж – агрегаторах, поисковиках, турагентствах, на собственных сайтах – ниже, чем на портале Booking.com.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2021 года отклонил заявление Booking.com, которая просила либо полностью отменить, либо изменить постановление ФАС от 27 августа 2021 года, снизив размер штрафа. По мнению заявителя, правомерный размер штрафа мог бы составлять 150 миллионов рублей. Апелляционный суд в январе и суд округа в мае поддержали решение первой инстанции.

Как заявил представитель Booking.com в суде первой инстанции, при определении суммы штрафа ФАС учитывала общемировую выручку компании, применив диапазон оборотного штрафа от 1% до 15% (в данном деле – 11,5%), а не от 0,3% до 3%, как должна была. Кроме того, отметил заявитель, ведомство не учло смягчающие обстоятельства, в частности, сотрудничество компании с ФАС. Суд удовлетворил иск "Синема Парка" о смягчении условий кредита "Траста"

Юрист ФАС в свою очередь заявил, что информацию компания представляла по запросам службы, и это не может считаться содействием антимонопольному разбирательству. Юрист также отметил, что до вынесения оспариваемого постановления Booking.com проигнорировал два предупреждения ФАС. Также, по словам ответчика, штраф был рассчитан исходя из выручки только на российском рынке, где произошло правонарушение, при этом диапазон от 1% до 15% выбран правомерно.

ФАС в декабре также сообщала, что Booking.com выполнила предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отказавшись от "паритета цен" в договорах с местами размещения. Однако служба отметила, что это не освобождает компанию от выплаты штрафа. В апреле ФАС сообщила, что Booking.com отчиталась об уплате штрафа, и деньги уже поступили в бюджет РФ. В пресс-службе Booking.com РИА Новости тогда заявили, что она как законопослушная компания считает своей обязанностью соблюдать правовые требования РФ.