МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь". Министр обороны Турции призвал отделить "зерновую сделку" от конфликта

"Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работу. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется компанией "Украинское Дунайское пароходство", — написал он на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Отмечается, что в рамках проекта компания инвестировала в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца. По мнению Москаленко, за счет более быстрого процесса разгрузки и загрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%.

Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.

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