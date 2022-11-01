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"Газпром" снизил добычу за десять месяцев на 18,6 процента
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. Добыча "Газпрома" за десять месяцев сократилась на 18,6%, до 344 миллиардов кубометров газа, сообщает компания. "В январе-октябре 2022 года "Газпром", по предварительным данным,... ПРАЙМ, 01.11.2022
энергетика, бизнес, новости, газ, газпром, добыча газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" за десять месяцев сократилась на 18,6%, до 344 миллиардов кубометров газа, сообщает компания.
"В январе-октябре 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 344 миллиарда кубометров газа. Это на 18,6% (на 78,8 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".