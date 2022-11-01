МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" за десять месяцев сократилась на 18,6%, до 344 миллиардов кубометров газа, сообщает компания. "Газпром" сократил поставки в страны дальнего зарубежья на 42,6 процента

"В январе-октябре 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 344 миллиарда кубометров газа. Это на 18,6% (на 78,8 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".