МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь сократился на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 91,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. "Газпром" снизил добычу за десять месяцев на 18,6 процента

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 миллиарда кубометров — на 42,6% (на 67,6 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — говорится в сообщении компании о результатах работы с начала года, размещённом в мессенджере Telegram.

Также продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC, поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, или на 11,1 миллиарда кубометров.

По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.