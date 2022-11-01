МИНСК, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом расширил ограничения в отношении юридических и физических лиц из недружественных стран, являющихся инвесторами свыше 190 белорусских организаций, запретив им реорганизацию бизнеса и выход из него, следует из опубликованного на Национальном правовом портале страны документа. Белоруссия заплатит по долгам в нацвалюте, заявил Лукашенко

В июле правительство Белоруссии издало перечень из 190 компаний, работающих в различных сферах экономики республики. Инвесторам из недружественных стран было запрещено отчуждение долей и акций таких компаний. Впоследствии перечень несколько расширился.

"Реорганизация юридического лица Республики Беларусь, включенного в перечень… а также выход из такого юридического лица участника, являющегося лицом из иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц, запрещается", — говорится в указе.

Отмечается, что госрегистрация юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации, также запрещается.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.