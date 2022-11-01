МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ряд дочерних компаний "Россетей" во вторник рассмотрят вопросы, связанные с проведением внеочередных собраний акционеров (ВОСА), следует из сообщений компаний. "Россети" выдали дополнительную мощность Эргинскому кластеру

Речь идет о компаниях "Россети Московский регион", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Ленэнерго". Заседание совета директоров "Россети Кубань" с аналогичной повесткой, согласно материалам компании, состоялось 31 октября, однако итоги заседания не раскрывались.

Возможная повестка внеочередных собраний не сообщается. Однако в конце октября "Россети" сообщали, что инициировали созыв внеочередных собраний акционеров нескольких дочерних распределительных сетевых компаний с целью рассмотрения вопроса выплат ими промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года. По мнению материнской компании, "дочки" смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущий деятельности.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Под ее управлением 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысяч подстанций трансформаторной мощностью более 809 гигавольт-ампер. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества (88,04% уставного капитала).