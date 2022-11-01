МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Thomson Reuters Corp сообщила сегодня о росте общей выручки и операционной прибыли в 3-м квартале, чему способствовало улучшение результатов в трех крупнейших подразделениях. Медиакомпания сохранила свои прогнозы на этот и следующий год. Чистая прибыль Pfizer за январь — сентябрь выросла на 42 процента

В то же время она предупредила, что любое ухудшение глобальной экономической или деловой среды может повлиять на ее способность достичь этих прогнозов.

"Хотя мы признаем растущую макроэкономическую неопределенность, наш основной бизнес устойчив", — сказал генеральный директор Стив Хаскер.

Новостная и информационная компания из Торонто сообщила о квартальных продажах в размере 1,57 млрд долларов, что на 3% превзошло прогноз, составлявший 1,59 млрд долларов.

Операционная прибыль подскочила на 41% до 398 млн долларов.

Скорректированная прибыль на акцию составила 57 центов, превысив консенсус-прогноз аналитиков в 50 центов.

Три основных подразделения компании — юридических услуг, налогового и бухгалтерского обслуживания и корпоративных услуг — сообщили о росте квартальных продаж на однозначный процент, как и новостное подразделение Reuters News.