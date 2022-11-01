МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые отказали министерству обороны России во взыскании около 343 миллионов рублей с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой". Верховный суд подтвердил законность штрафа Booking.com

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу истца на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. В исковом заявлении, поступившем в суд в сентябре 2021 года, было заявлено требование о взыскании неустойки по госконтракту от 17 июня 2020 года стоимостью около 12,8 миллиарда рублей на изготовление и поставку товара. Наименование товара в материалах суда не приводится.

Цена контракта была рассчитана на основе ориентировочной цены одной единицы товара. При этом исполнитель обязался в обоснование представить заказчику расчетно-калькуляционные материалы. Поскольку "Сухой", по мнению истца, это обязательство вовремя не исполнил, заказчик начислил ему штрафные санкции.

Суд первой инстанции, однако, согласился с доводами ответчика, заявившего, что отсутствует сам факт нарушения сроков, так как все документы были отправлены в военное представительство, которое аккредитовано при "Сухом" и выступает уполномоченным представителем Минобороны, в согласованные сторонами сроки. Суд поддержал приостановление банкротства российской "дочки" Google

Как указал суд в решении, "расчетно-калькуляционные материалы в обоснование ориентировочной цены направлены ответчиком в адрес заказчика до 19.10.2020, а их длительное согласование и рассмотрение структурными подразделениями истца не было связано с ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств и полностью зависело от самого заказчика". Апелляционный суд в июне согласился с выводами арбитражного суда Москвы.

"Сухой" – крупный российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Выпускает многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34. ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.