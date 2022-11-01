МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Французская технологическая группа Thales открыла расследование после утверждений хакерской группировки LockBit 3.0 о краже данных у компании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя компании. Маск предложил снизить стоимость верификации в Twitter после критики Кинга

Радиостанция franceinfo сообщила ранее, что LockBit 3.0 в заявлении, размещенном в даркнете, взяла на себя ответственность за кибератаку в отношении Thales. Хакеры не потребовали никакого выкупа, но заявили, что опубликуют все имеющиеся у них данные в период до 7 ноября. Также они предложили свою помощь клиентам Thales, которые захотят подать жалобу.

"Нам стало известно об утверждении о краже данных со стороны LockBit 3.0, объектом которой стали данные, якобы принадлежащие группе Thales… Группировка вымогателей LockBit 3.0 объявила, что хочет опубликовать данные 7 ноября 2022 года в 06.29 по времени UTC (09.29 мск)", — цитирует агентство заявление представителя.

Он добавил, что компания пока не получала никаких требований выкупа.

Компания Thales выпускает, в частности, аппаратные модули безопасности (hardware security module, HSM) платежных систем.