МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших американских ритейлеров одежды Gap полностью уходит из России и закрывает все магазины, пишет газета "Известия" со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP и других участников рынка недвижимости. СМИ: японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России

"Один из крупнейших американских ритейлеров одежды, Gap, полностью уходит из России и закрывает все магазины… По словам специалистов, это связано не только с СВО — у сети были проблемы с выручкой еще до февральских событий, поскольку марка непопулярна у россиян", — говорится в сообщении.

Как сообщает издание со ссылкой на директора, руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежду Цветкову, сейчас у компании 11 магазинов в России — десять в Москве и один в Санкт-Петербурге. Бренд представлен как концептуальными форматами, так и аутлетами, сейчас все магазины работают.

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных ритейлеров приостановили или полностью свернули работу в России.