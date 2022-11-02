МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах в этом году упал. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), которая объединяет более 90 агентств и компаний, специализирующихся на проведении общественных, городских и корпоративных событий. Более трети компаний в России откажутся от новогоднего корпоратива

Компании сократили бюджеты на организацию новогодних корпоративов в конце 2022 года в среднем на 20% к прошлогодним уровням. У клиентов в основном запрос на деловой характер новогодних мероприятий — подведение итогов года, съезд региональных представителей.

В первую неделю после начала частичной мобилизации половина event-агентств — членов ассоциации столкнулись со значительным количеством отмен мероприятий — 20% и более.

Как отмечают в НАОМ, сейчас запросов на крупные развлекательные новогодние корпоративы на рынке почти нет. По этой причине, в частности, почти в два раза год к году снизились гонорары стендап-артистов и комиков за участие в таких корпоративах: сейчас они составляют от 600 тысяч до миллиона рублей за мероприятие.

Многие заказчики, по данным ассоциации, "взяли паузу" и отложили принятие конечного решения о самом факте проведения корпоратива на ноябрь.