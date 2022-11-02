МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшим ритейлерам пока преждевременно планировать экспансию в присоединившиеся к России регионы – местные магазины обеспечивают население всем необходимым, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. СМИ узнало о планах американского ритейлера Gap полностью уйти из России

"Говорить о привлечении федеральных ритейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым", — сказал Мантуров газете РБК.

По его словам, Минпромторг РФ взаимодействует с представителями органов власти, ответственными за торговлю на этих территориях, и рекомендует развивать там многоформатную торговлю.

"Мы ориентировали коллег на наш проект стратегии развития торговли, в котором изложено наше видение развития отрасли, а также концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли", — сказал он.

Федеральные ритейлеры ни разу не комментировали возможную экспансию в новые регионы. В то же время премьер ДНР Виталий Хоценко заявлял, что с рядом крупных торговых сетей велись соответствующие переговоры, напоминает издание.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.