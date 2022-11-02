МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Россети" направили более 21 миллиарда рублей для создания 400-километровой линии энерготранзита для развития Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщает группа. "Дочки" "Россетей" рассмотрят созыв внеочередных собраний акционеров

"Группа "Россети" инвестирует более 21 миллиардов рублей в создание нового 400-километрового энерготранзита для развития Транссиба. "ФСК — Россети" приступила к строительству линий электропередачи в Забайкальском крае, которые свяжут тяговую железнодорожную подстанцию "Зилово" с ключевыми центрами питания региона – 220 кВ "Холбон" и "Могоча", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав нового энерготранзита войдут две ЛЭП протяженностью 190 и 211 километров — энергетики установят более 1,3 тысячи стальных металлических опор, возведут несколько переходов через реки, включая приток Амура — Шилку, а подстанции "Холбон" и "Могоча", питающие Транссиб и участвующие в выдаче мощности Харанорской ГРЭС, будут расширены для подключения новых ЛЭП.

Строительство линий электропередачи 220 киловатт "Зилово — Холбон" и "Зилово — Могоча" и реконструкция двух центров электропитания входят в состав нацпроекта – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, уточняет пресс-служба группы.

Отмечается также, что при проектировании энергообъектов учитывались особенности местности — высокая сейсмоактивность и частые грозы. Поэтому по всей протяженности ЛЭП будет проложен грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем для передачи технологической информации.