МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Рыночная капитализация одного из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon опустилась ниже 1 триллиона долларов, впервые с 2020 года, после резкого падения котировок его акций, произошедшего после публикации финансовой отчётности, следует из данных торгов. СМИ: состояние главы Amazon может сократиться вдвое после отчета компании

По итогам закрытия торгов вторника цена акции компании упала на 5,52%, до 96,79 доллара. С учётом количества акций в обращении капитализация компании таким составила 987,4 миллиарда долларов. Дешевле 1 триллиона долларов Amazon стоил в позапрошлом году.

Такой динамике способствовал отчет компании за прошедший квартал. В частности, чистая прибыль Amazon сократилась на 9% — до 2,872 миллиарда долларов. Кроме того, хотя компания ожидает роста продаж по итогам текущего квартала, также в годовом выражении, но отмечает при этом возможное негативное влияние курсовой разницы.

К компаниям, капитализация которых находится выше 1 триллиона долларов, на данный момент относятся теперь Apple (2,4 триллиона долларов), Saudi Aramco (2 триллиона), Alphabet (1,2 триллиона) и Microsoft (1,7 триллиона).

Amazon один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.