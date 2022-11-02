МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам первых трёх кварталов года составила 24,34 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя годичной давности, следует из финансовой отчетности компании. Операционная прибыль Thomson Reuters выросла в третьем квартале

В то же время выручка компании выросла за отчетный период в полтора раза, до 63,709 миллиарда долларов. А показатель EBITDA составил 30,273 миллиарда долларов, что также почти вдвое выше уровня прошлого года.

В третьем квартале чистая прибыль компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении и достигла отметки в 8,911 миллиарда долларов. Выручка увеличилась в 1,3 раза, до 22,767 миллиарда. Показатель EBITDA поднялся в 1,6 раза, до 10,862 миллиарда долларов.

В том числе подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, за эти три квартала увеличило выручку в 1,5 раза в годовом выражении — до 51 миллиарда долларов, Terminals — на 15,8%, до 3,372 миллиарда. Выручка Logistics & Services увеличилась также в 1,5 раза, до 10,563 миллиарда долларов.

Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.