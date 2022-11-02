МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сайт телекоммуникационного холдинга Veon, который владеет мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), некоторое время не работал после заявления компании о намерении продать российский бизнес, убедился корреспондент РИА Новости. Акции Veon подорожали почти на 30 процентов на корпоративных новостях

Ранее в среду холдинг сообщил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России, руководство изучает варианты достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон.

Через некоторое время сайт Veon перестал открываться, выдавая ошибку. При этом сайт "Билайн" работает без перебоев.

Сейчас сайт Veon доступен, но лишь частично: главная страница сайта работает, но утренний релиз о намерении продать российские активы не открывается.