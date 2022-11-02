МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Нижнекамскнефтехим", входящий в компанию "Сибур", планирует нарастить выпуск галобутилового каучука (ГБК), которые используются при изготовлении бескамерных автомобильных шин, до 200 тысяч тонн в год со 150 тысяч, то есть на треть, со следующего года, следует из сообщения пресс-службы нижнекамского предприятия. Японский производитель шин Bridgestone начал продажу бизнеса в России

"Единственный производитель галобутиловых каучуков в России "Нижнекамскнефтехим" планирует нарастить объем выпуска ГБК со 150 тысяч до 200 тысяч тонн в год. Этот ценный продукт нефтехимии используют при изготовлении бескамерных шин, набирающих популярность благодаря своей надежности, безопасности и долговечности… Общий прогресс по проекту превысил 62%. Запуск обновленного производства ГБК запланирован в 2023 году", — говорится в сообщении.

За счет этого компонента бескамерные шины становятся не только более экологичными, но и экономичными, позволяя сократить расход топлива, уточняет компания. "Спрос на эту продукцию всегда превышает предложение, поэтому было принято решение о расширении производства", — отмечает заместитель директора по развитию профильного производства Ришат Хатмуллин, слова которого приводятся в релизе. Компания уточняет, что в мире производят ГБК только три компании.

В рамках проекта модернизации планируется дополнительно построить шесть новых установок и обеспечить техническое перевооружение 16 существующих. Система управления новым оборудование полностью компьютеризована. И, как отмечает "Нижнекамскнефтехим", предприятие оперативно заменило иностранного производителя автоматизированной системы, заявленного изначально в проекте, на отечественного — "Прософт-Системы".

Первоначальный годовой объем выпуска ГБК на площадке "Нижнекамскнефтехима" составлял 40 тысяч тонн в год. В 2012 году производство увеличилось до 100 тысяч, в этот же период оно произошло техническое перевооружение. А позже объемы удалось нарастить до 150 тысяч тонн в год.

"Нижнекамскнефтехим" — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Основные производственные мощности находятся в городе Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.