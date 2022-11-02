МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Акции телекоммуникационного холдинга Veon, который владеет мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), усилили рост и подскакивали на 25,3% после заявления компании о намерении продать российский бизнес, следует из динамики торгов на Московской бирже. Владелец "Вымпелкома" заявил о продаже российского бизнеса

К 11.01 по московскому времени акции Veon росли на 23,5%, до 27,85 рубля. Бумаги уже подскакивали на 25,28%, до 28,25 рубля — максимума с 27 сентября. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,43%.

Ранее в среду холдинг сообщил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России, руководство изучает варианты достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон.