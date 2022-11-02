МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, поставщики уже уведомили рестораны страны о повышении цен на оставшийся ликер, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Спрос россиян на крепкий алкоголь вырос с приходом осени

"Производитель (Jägermeister — ред.) официально приостановил поставки в Россию, дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии", — заявил Миронов.