ВАРШАВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Польские энергоконцерны PGNiG и Orlen завершили слияние, сообщил председатель правления Orlen Даниэль Обайтек. Инфляция в Польше в октябре побила рекорд 25-летней давности

"Мы объединились с PGNiG. Таким образом, мы завершаем процессы поглощения, благодаря которым мы входим в число 150 крупнейших компаний мира", — написал Обайтек в соцсети Twitter.

"Мы создали потенциал для реализации многомиллиардных инвестиций в укрепление энергетической безопасности и независимости Центральной Европы", — добавил он.

Концерн Orlen также сообщил в среду утром, что в Национальный судебный реестр внесена информация о слиянии с компанией PGNiG, об увеличении уставного капитала и изменениях в уставе Orlen.

Также он заявил, что в настоящее время концерн получает из России не более 30% общего объема нефти. "Мы на протяжении пяти лет не ждали конфликта, а проводили исследования, переговоры, заключали контракты с международными концернами. И благодаря этому мы один из первых концернов, который лучше всего защитился с точки зрения поставок нефти. В момент начала войны (военной операции на Украине — ред.) мы диверсифицируем 70% нефти в нашей системе. Мы обеспечивает топливную безопасность не только Польши, а всего этого региона Европы", — сказал он.

В конце июля PKN Orlen и PGNiG подписали план слияния, который предполагает передачу всего имущества PGNiG в обмен на акции Orlen, предоставленные акционерам PGNiG. В обмен на одну акцию PGNIG акционеры компании получают 0,0925 акции концерна. Правительство Польши дало согласие на Orlen с PGNiG, такое же согласие на слияние дало польское антимонопольное ведомство (UOKiK), но при условии отказа PGNiG от контроля над Gas Storage Poland — оператором газовых хранилищ.