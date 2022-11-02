МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Билайн" в случае смены владельца — международного холдинга Акции Veon подскочили на 25,3 процента на фоне продажи бизнеса в России

Ранее в среду телекоммуникационный холдинг Veon объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн"), и на данный момент изучает варианты достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. В пресс-службе "Билайна" агентству сообщили, что не ожидают изменения своей стратегии в случае смены владельца.

"На сегодняшний день это отразится позитивно, потому что "Билайн" был основным активом для Veon, это больше половины бизнеса с точки зрения прибыли. Для "Билайна" это означает, что деньги остаются в России, решения принимаются без оглядки на холдинг, и самое главное, что они получают возможность управлять инвестициями на уровне страны", — отметил Муртазин.

Также, по его словам, в случае продажи "Билайна" холдингом уйдет необходимость финансировать сторонние рынки присутствия Veon, "которые не очень успешны зачастую".

В начале августа Veon объявил также о завершении продажи своей доли в Djezzy, основном операторе мобильного рынка в Алжире, за 682 миллиона долларов. Уточнялось, что полученные деньги пойдут на укрепление ликвидности компании.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. За второй квартал текущего года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более 1 миллиарда долларов. А по количеству мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона подписчиков).