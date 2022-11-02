МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Продажа "Билайна" позволит телекоммуникационному холдингу Veon отчитаться об улучшении финансовых показателей перед акционерами, однако он все равно не сможет вернуть прежнюю капитализацию, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Акции Veon подскочили на 25,3 процента на фоне продажи бизнеса в России

Ранее в среду Veon объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн"), и на данный момент изучает варианты достижения оптимального варианта. В пресс-службе "Билайна" агентству позднее сообщили, что не ожидают изменения своей стратегии в случае смены владельца. Сразу после появления новостей о продаже акции Veon подскочили в цене на 25% на Московской бирже.

"Вероятно, голландский холдинг, зарегистрированный на Бермудских островах, испытывал проблемы с выводом полученной прибыли из-за множества вновь вводимых регуляторных ограничений, таким образом, российское подразделение стало для него проблемным, а реализация актива – это возможность получить "живые деньги" и отчитаться об улучшении финансовых показателей перед акционерами", — отметил Миронюк.

По его словам, и падение цен акций Veon на бирже Nasdaq с начала февраля вчетверо показало, что российский бизнес был основным для компании. Но, как подчеркнул Миронюк, продажа "Билайна" "не позволит вернуть прежнюю капитализацию, реакция акционеров в большей степени импульсивная".