МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск производителя зенитных ракетных систем НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина, требующего взыскать более 700 миллионов рублей с петербургской "Северной верфи", входящей в "Объединенную судостроительную корпорацию". Верховный суд подтвердил законность штрафа Booking.com

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 31 октября и к производству пока не принят. В карточке дела основания исковых требований на данный момент не приводятся.

Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Среди знаковых разработок — ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 "Триумф" (2007). Кроме того, "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.

"Северная верфь" (первое название — "Путиловская") является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. С момента основания верфи в 1912 году на ней построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны и большие противолодочные, эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сейчас в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов, корветов, рыболовецких судов ярусного и тралового способов лова.

"Северная верфь" строит, в частности, фрегаты проекта 22350, предназначенные для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, охраны государственных границ.

Головной фрегат этого проекта "Адмирал Горшков" используется как носитель для испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон". Также в составе Военно-морского флота РФ первый серийный "Адмирал Касатонов". Третий корабль "Адмирал Головко" должны передать флоту в 2022 году. Еще пять кораблей строятся.