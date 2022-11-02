МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам января-сентября 2022 года снизилась на 23%, до 954 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Mitsubishi Motors выросла в первом полугодии в 3,8 раза

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 3,28 доллара после 4,1 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 3% в годовом выражении и составила 4,823 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании снизилась на 37%, до 331 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,14 доллара после 1,75 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 2%, до 1,64 миллиарда долларов.

Продажи компании в мире за квартал без учета курсовых разниц выросли на 7%. В сети KFC показатель вырос на 8%, в Taco Bell — на 9%, в Pizza Hut — на 4%.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 54 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.