МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков признал, что бренд "Тинькофф" в части финансов принадлежит одноименному банку, но заявил, что все же будет пытаться запретить ему использовать свое имя. "Тинькофф банк" прокомментировал заявление Тинькова об отзыве бренда

"Он (бренд — ред.) по классу финансы принадлежал давно банку, я продал банк, организацию. Но все остальные классы принадлежат мне. И надо посмотреть, как мы можем это юридически сломать — потому что это все равно мой бренд, под другим классом, и это мое имя", — сказал Тиньков в интервью проекту "Русские норм" Елизаветы Осетинской (признана иноагентом).

"Я сейчас хочу с юристами переговорить, у меня задача вообще-то его отозвать, я не хочу, чтобы мое имя было в России, я оттуда ушел и я не хочу с этой страной иметь ничего общего, и в том числе я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет, наверное, юридически непросто, но я попытаюсь", — добавил он.

Основатель "Тинькофф банка" накануне заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка. О намерении "забрать из страны" бренды Tinkoff и La Datcha Тиньков, выступавший с критикой военной операции России на Украине, заявлял еще в мае. В банке РИА Новости тогда прокомментировали, что "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд "Тинькофф", и во вторник подтвердили этот факт. Однако еще раньше, в апреле, банк и сам заявлял, что намерен в 2022 году провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда. Как отмечали в банке, к такому решению компания готовилась давно.