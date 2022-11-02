МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей" планирует в первой декаде ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. "Лукойл" разместил замещающие облигации с погашением в 2030 году

Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 12,28% годовых.

Компания "О'Кей финанс" намерена разместить 10-летние биржевые облигации с офертой через три с половиной года и квартальными купонами. Организаторами выступят Газпромбанк, "Инвестбанк Синара", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.