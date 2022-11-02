МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российский дистрибьютор крепкого ликера Jägermeister ГК "Руст" сообщил своим партерам о приостановке производителем поставок данной продукции в Россию, следует из письма дистрибьютора, с которым ознакомилось РИА Новости. Производитель Jägermeister приостановил поставки в Россию

"В настоящее время компания Mast Jägermeister SE приостановила поставки в Россию продукции бренда Jägermeister. Также, ввиду приостановки поставок производителем, отгрузки продукции Jägermeister мы будем осуществлять исходя из ее фактического наличия", — говорится в письме от 1 ноября.

Отмечается, что "Руст" предпринимает все возможные меры для восстановления полноценных поставок данной продукции, а также для возобновления маркетинговых программ.

О том, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, ранее в среду заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Про этом директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков сообщил РИА Новости, что запасов Jagermeister на данный момент достаточно. "На данный момент в наличии у нас есть достаточные товарные запасы этой продукции", — заявил он.