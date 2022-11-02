ТАШКЕНТ, 2 ноя — ПРАЙМ. Предприятия электротехнической промышленности Узбекистана в этом году договорились о поставках своей продукции крупнейшим российским торговым сетям электроники и бытовой техники — "М.Видео-Эльдорадо" и DNS, заявил в среду пресс-секретарь отраслевой ассоциации АО "Узэлтехпром" Намоз Толипов. Узбекистан нарастил поставки российского продовольствия

"В этом году были достигнуты договоренности об экспорте отечественной продукции в российские крупные торговые сети "Эльдорадо", "М.Видео", DNS", — сказал Толипов в ходе онлайн-брифинга.

Представитель "Узэлтехпрома" в числе новых импортеров узбекистанских предприятий также указал торговую сеть Auchan, казахстанские "Сулпак" и "Технодом".

По его данным, в январе-сентябре объем производства предприятий электротехнической отрасли Узбекистана составил 13,6 триллиона сумов (около 1,2 миллиарда долларов), объем экспорта — более 585 миллионов долларов. Динамика показателей не представлена.

Госкомстат Узбекистана сообщал, что в январе-августе республика увеличила экспорт телевизоров в 2 раза — до 117 тысяч единиц. Главным импортером стала Россия, куда было поставлено более половины узбекистанской техники.

По данным исследования ценового агрегатора Price.ru, опубликованного в августе, российские ритейлеры заменяют товары ушедших из РФ брендов аналогами из Китая, Турции, Узбекистана. В частности, во втором квартале 2022 года спрос на бытовую технику крупнейшего в Центральной Азии узбекского бренда Artel вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) заявляла о стратегическом партнерстве с Artel и намерениях увеличить поставки товаров из Узбекистана. По данным группы, почти 86% россиян готовы попробовать новые или малоизвестные для них бренды бытовой техники и электроники.