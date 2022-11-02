МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в сентябре 2022 года сократился на 9,8% в сопоставимых ценах по сравнению с сентябрем прошлого года, говорится в докладе Росстата. Бренд Uniqlo стал доступен для заказа в России на OZON

В августе и июле оборот розничной торговли падал на 8,8%, а в июне — на 9,6%. При этом падение наблюдалось и в мае, и в апреле, но в марте текущего года был зафиксирован рост оборота на 2,2%.

"Оборот розничной торговли в сентябре 2022 года составил 3545,7 миллиарда рублей, или 90,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2022 года — 31198,8 миллиарда рублей, или 94,5%", — говорится в докладе статистического ведомства.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре сократился на 3,5% к сентябрю прошлого года и составил 1,735 триллиона рублей. В свою очередь оборот непродовольственной розницы упал на 15% в годовом выражении – до 1,811 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составила в сентябре 48,9%, непродовольственных товаров — 51,1% (в сентябре 2021 года — 45,8% и 54,2% соответственно).

Оборот розничной торговли в сентябре на 95,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,9% (в сентябре 2021 года — 95,2% и 4,8% соответственно).

В Росстате добавили, что интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в сентябре выросли на 2% по сравнению с августом текущего года.

"В сентябре 2022 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с августом 2022 года на 2% (в сопоставимых ценах), с сентябрем 2021 года — увеличились в 1,1 раза", — сообщается в документе.

Статистическое ведомство добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 7% против 8,5% в сентябре 2021 года.

"Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" (их доля в общем объеме интернет-продаж составила 43,5%)", — отмечается также в документе. По данным Росстата, в структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (16,9%), обувь (7,2%), игры и игрушки (4%), компьютеры (3,6%), бытовые электротовары (3,2%).