МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Севастопольские винодельческие предприятия в текущем году выпустят 28 миллионов бутылок вина, созданного на территории региона, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Мишустин утвердил проведение Российского винодельческого форума

"Изюминка города с точки зрения развития сельского хозяйства это виноградарство и виноделие. В этом году у нас заложили еще 341 гектар виноградников, получаем поддержку из Минсельхоза. 26 тысяч тонн винограда собрали – плюс 30% по сравнению с прошлым годом. Планируется, что в 2022 году нашими виноделами будет выпущено 28 миллионов бутылок севастопольского вина, которое оценивается специалистами очень высоко", — сказал глава города на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Развожаева, на территории Севастопольского региона работает около 50 виноградарских и винодельческих хозяйств.