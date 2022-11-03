БЕРЛИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и главы правительств федеральных земель в среду договорились о введении общенационального проездного по Германии за 49 евро (около 3 тысяч рублей), льготный абонемент введут в 2023 году, сообщил журналистам премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. В Германии оценили уровень газа в хранилищах страны

"Возможно, главная новость для многих жителей Германии заключается в том, что появится билет за 49 евро, по возможности, с 1 января, в противном случае — в максимально короткие сроки в 2023 году. Финансовые основы для этого были заложены сегодня. Это важное практическое улучшение для жизни многих людей", — сказал Вайль по итогам заседания с участием канцлера Германии и руководства федеральных земель в среду. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел второй немецкий канал ZDF.

Премьер-министр добавил, в некоторых федеральных землях Германии будут и другие предложения для определенных групп населения. "В Нижней Саксонии, например, мы предложим билет за 29 евро для молодежи, то есть школьников и студентов. Но это будет зависеть от каждой из федеральных земель. Важно то, что теперь появится общенациональный билет Германии", — пояснил премьер-министр.

Как уточняется в резолюции участников встречи, общенациональный билет Германии для общественного транспорта за 49 евро в месяц будет действовать по всей стране, его можно будет оформить в качестве подписки, которую при желании можно будет отменить. По мнению авторов резолюции, льготный проездной "значительно повысит привлекательность местного общественного транспорта" и будет способствовать достижению целей в сфере защиты климата.

В то же время общенациональный билет поможет облегчить финансовую нагрузку на жителей Германии, считают участники встречи. Уточняется, что с 2023 года федеральное правительство будет ежегодно выделять 1,5 миллиарда евро на компенсацию потерь, связанных с введением проездного по льготной цене, и федеральные земли будут вносить такую же сумму. Если новый билет в какой-либо из земель будет введен позднее 1 января 2023 года, то компенсация убытков за 2023 год будет пропорционально уменьшена.

Ранее в Германии в течение трех летних месяцев 2022 года — с июня по август — вводился льготный проездной за 9 евро (около 540 рублей), который действовал по всей стране — такое решение было принято коалиционным правительством Германии в ответ на резкий рост цен на бензин с целью предоставить автовладельцам больше возможностей для использования общественного транспорта. Однако с сентября их действие продлено не было.