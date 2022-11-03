МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay в январе-сентябре составил 1,941 миллиарда долларов после прибыли в 11,639 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчете компании. Капитализация Amazon опустилась ниже одного триллиона долларов

Разводненный убыток в пересчете на акцию по итогам отчетного периода составил 3,44 доллара против прибыли в 17,16 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-сентябрь снизилась на 6,7%, до 7,285 миллиарда долларов.

Чистый убыток eBay в третьем квартале составил 69 миллионов долларов, тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в 264 миллиона долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,13 доллара против прибыли в 0,4 доллара ранее. Скорректированная прибыль составила 1 доллар при прогнозе прибыли в 0,93 доллара. Квартальная выручка снизилась на 4,8% и составила 2,38 миллиарда долларов, аналитики ждали 2,33 миллиарда. Число активных покупателей в третьем квартале снизилось на 11%, до 135 миллионов человек.

В четвертом квартале компания ожидает выручку в размере 2,42-2,5 миллиарда долларов, а разводненную прибыль на акцию в диапазоне 0,76-0,82 доллара. Годовой прогноз по выручке был изменен до 9,71-9,79 миллиарда против предыдущего прогноза в 9,6-9,9 миллиарда долларов.

После закрытия основных торгов акции eBay дорожают на 7,4%.

eBay Inc. была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.